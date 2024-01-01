Симпатичный и функциональный лунный календарь, уже несколько лет самый популярный в интернете.



С точностью до минуты рассчитывает и отображает:

- номер лунных суток;

- время начала и конца лунных суток;

- время восхода и захода Луны;

- положение Луны в зодиаке;

- фазу Луны (Растущая, убывающая, новолуние, полнолуние);

- время новолуния, полнолуния на 1000 лет назад и вперед;

- время смены фаз (текущая, ближайшее новолуние, ближайшее полнолуние, ближайшая вторая четверть, ближайшая последняя четверть);

- качество дня (день тепла, день холода, день воздуха, день воды).



На основе расчетов выводит следующую информацию:

- общую характеристику дня;

- лунный гороскоп человека, родившегося в этот день;

- характеристика настроения и самочувствия в этот день;

- рекомендации по здоровью, питанию и уходу за телом;

- влияние в сфере бизнеса и финансов;

- информацию по сельскому хозяйству для огородников;

- благоприятные и неблагоприятные периоды для бракосочетания;

- благоприятные и неблагоприятные периоды для стрижки и уходу за волосами.

Позволяет производить поиск искомой фазы, лунных суток, зодиака в пределах 1000 лет. Имеет красивый интерфейс с поддержкой множества цветовых схем и разнообразных стилей отображения Луны в зодиаке. Может работать в виде значка системной панели, выводя основную информацию во всплывающей подсказке. Есть возможность добавлять заметки на календарные дни.

ВНИМАНИЕ! Обновление на версию 2.92 с любой предыдущей версии 2.x не требует покупки нового ключа. Вы сможете активировать новую версию своим старым ключом.



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