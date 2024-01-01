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Симпатичный и функциональный лунный календарь, уже несколько лет самый популярный в интернете.
С точностью до минуты рассчитывает и отображает:
- номер лунных суток;
- время начала и конца лунных суток;
- время восхода и захода Луны;
- положение Луны в зодиаке;
- фазу Луны (Растущая, убывающая, новолуние, полнолуние);
- время новолуния, полнолуния на 1000 лет назад и вперед;
- время смены фаз (текущая, ближайшее новолуние, ближайшее полнолуние, ближайшая вторая четверть, ближайшая последняя четверть);
- качество дня (день тепла, день холода, день воздуха, день воды).
На основе расчетов выводит следующую информацию:
- общую характеристику дня;
- лунный гороскоп человека, родившегося в этот день;
- характеристика настроения и самочувствия в этот день;
- рекомендации по здоровью, питанию и уходу за телом;
- влияние в сфере бизнеса и финансов;
- информацию по сельскому хозяйству для огородников;
- благоприятные и неблагоприятные периоды для бракосочетания;
- благоприятные и неблагоприятные периоды для стрижки и уходу за волосами.
Позволяет производить поиск искомой фазы, лунных суток, зодиака в пределах 1000 лет.
Имеет красивый интерфейс с поддержкой множества цветовых схем и разнообразных стилей отображения Луны в зодиаке.
Может работать в виде значка системной панели, выводя основную информацию во всплывающей подсказке.
Есть возможность добавлять заметки на календарные дни.
ВНИМАНИЕ! Обновление на версию 2.92 с любой предыдущей версии 2.x не требует покупки нового ключа. Вы сможете активировать новую версию своим старым ключом.
История версий
Вирусов нет!
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Программа сонник из 11 самых известных сонников и 9 книг о сновидениях, оформленных в виде словаря с быстрым поиском. Около 7000 словарных статей и около 37000 толкований снов, полнота и отличная систематизация материала, симпатичный и очень удобный интерфейс, функциональность и достоверность! Сонники Миллера, Ванги, Нострадамуса, Хассе, Дашку, Шиллера-Школьника, Народный сонник, Ассирийский сонник а также сонник эротических снов и интимный сонник Власовой. Имеет календарь сбываемости снов, где в зависимости от дня месяца, дня недели и лунного дня учитывается достоверность и характер значения сновидения. К разработке программы были привлечены люди, имеющие опыт удачного толкования сновидений. Базы сонников можно пополнять на сайте программы. Для снятия некоторых функциональных ограничений необходима БЕСПЛАТНАЯ активация на сайте разработчика.
В последнюю версию программы вошли новые толкования и самые свежие обновления движка TNR MoonLight для точного рассчета в календаре сбываемости снов.
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Программа для получения исчерпывающей информации о свойствах файлов самых различных типов. Подробно анализирует видео, аудио, изображения, архивы и программы.
Разрешение, глубина цвета, битрейт, кодек, версия файла, автор произведения и использованное программное обеспечение, количество аудио-потоков, наличие субтитров, EXIF- и IPTC-данные изображений, ID3-теги мультимедийных файлов, степень сжатия и список файлов архива, наличие пароля - вот неполный перечень того, что можно узнать посредством утилиты TNR FileInfo.
TNR FileInfo может быть запущена в отдельном окне, или работать в виде дополнительной вкладки окна свойств файла.
Без дополнительных кодеков поддерживаются такие экзотические для Windows форматы как PSD, RAW-изображения, матроска, видео VOB и AVC, звук Dolby Digital и DTS, а также сотни других графических и мультимедийных форматов.
Удобными особенностями программы являются отображение эскизов для файлов, не поддерживаемых Windows, а также возможность сохранять полученную информацию в текстовый файл или копировать в буфер обмена.
Для снятия некоторых функциональных ограничений достаточно получить БЕСПЛАТНЫЙ ключ.
История версий
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Программа для расчета биологического возраста человека. Определит состояние вашего организма и даст рекомендации. Для облегчения некоторых необходимых замеров имеется встроенный секундомер. Есть возможность сохранять профили тестируемых лиц. Рекомендована при выполнении лабораторных работ по курсу валеологии. Для снятия некоторых функциональных ограничений необходима БЕСПЛАТНАЯ активация на сайте разработчика.
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Просмотрщик комиксов и диафильмов форматов *.CBR, *.CBZ, *.RAR, *.ZIP, *.CBZX, *.Djvu. Среди себе подобных выделяется удобной навигацией, качественным масштабированием и возможностью пересохранять файлы. Возможности программы: быстрая навигация, просмотр с отображением эскизов, полноэкранный режим, режим слайдшоу, автоматическая коррекция цвета и четкости на лету, сохранение страниц в форматы JPEG, PNG, TIFF, GIF пересохранение комиксов (диафильмов) в форматы *.CBR, *.CBZ, *.CBZX, возможность просмотра папки с изображениями и ее сохранения в формате комикса. Для снятия некоторых функциональных ограничений необходима БЕСПЛАТНАЯ активация на сайте разработчика.
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Интерактивный справочник и расшифровщик обозначений. С его помощью можно расшифровать или сгенерировать штрих-код, получить информацию о пищевой добавке по её коду, узнать смысл значков на товарах и одежде, узнать телефонный код города или государства или наоборот найти город/страну по телефонному коду. Для открытия полных возможностей программы необходима БЕСПЛАТНАЯ активация на сайте разработчика.
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Редактор псевдографики простой и мощный одновременно. Превращает картинку в набор текстовых символов или мозаику из фигур. Это можно сделать одним кликом или предварительно воспользоваться множеством гибких настроек. Для снятия функциональных ограничений (выводит надпись на результате) следует получить БЕСПЛАТНЫЙ ключ на сайте программы.
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Мощная альтернатива стандартной таблице символов. Наглядный список шрифтов, отображение названий шрифтов самими шрифтами (по аналогии c MS Office), большое увеличение символов, возможность просмотра разных кодовых страниц шрифта, возможность перетягивания выбранных символов в окна других программ (например Word); отображение ASCII и HEX-кодов символов и наоборот отображение символа по его ASCII или HEX-коду, просмотр образца текста (как в FontView) с возможностью изменения цветов текста и фона. Просто, удобно, красиво!
Желательно БЕСПЛАТНО активировать программу на сайте разработчика.
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Программа для планирования пола ребенка. Позволяет расчетным методом определить пол ребенка по возрасту матери и месяцу зачатия или наоборот вычислить условия необходимые для зачатия ребенка желаемого пола. Для снятия некоторых функциональных ограничений необходима БЕСПЛАТНАЯ активация на сайте разработчика.
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